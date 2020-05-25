Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области 26 мая начнётся интернет-трансляция фильмов в рамках международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Программа «Смотрим дома» продлится по 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На видеохостинге YouTube и в социальных сетях ульяновского кинофонда будут организованы трансляции фильмов, которые входили в конкурсные программы международного кинофестиваля «От всей души» за десять лет его работы. Будут показаны фильмы, ставшие лауреатами кинофестиваля в 2008—2019 годах, в числе которых — «Бегство рогатых викингов» (режиссер Илья Белостоцкий, 2018 год), «Время Первых» (режиссер Дмитрий Киселев, 2017 год), «Небесный верблюд» (режиссер Юрий Фетинг, 2016 год).

Также будет представлена программа документального кино и онлайн-ретроспектива фильмов о Валентине Леонтьевой.

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, почётными гостями онлайн-кинофестиваля станут народный артист России Андрей Соколов, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков, художественный руководитель «Ералаша», заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский.

Отметим, что в рамках фестиваля 21 мая прошла интерактивная встреча с режиссёром Сергеем Серёгиным. Мастер-класс стал одним из мероприятий, касающихся мультимедиа.

«Соревнование мультфильмов откроется в рамках кинофестиваля, продлится два месяца, а его итоги мы подведем ко дню рождения любимой телеведущей 1 августа», — отмечала ранее министр культуры Евгения Сидорова.

Как сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проходит с 2008 года. В 2020 году подготовлена специальная онлайн-программа события, отражающая федеральные и региональные тренды: 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, Год памяти и славы и 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, Год молодых в Ульяновской области.