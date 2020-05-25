Москва, , 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. Об этом 24 мая пишут «Известия».

К расходам в ФНПР предложили относить затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. При этом средняя сумма компенсации составит около 3 тыс. рублей ежемесячно.

Разработчики документа предусмотрели внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе. В соответствии с ней, работодателю и работнику предлагается оформить дополнительное соглашение, которое будет описывать порядок и сроки возмещения расходов.

Законопроект отправлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию за подписью заместителя председателя профсоюзной стороны комиссии, зампреда ФНПР Нины Кузьминой.

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