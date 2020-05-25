Париж, , 00:16 — REGNUM Дорожный сундук и обеденная салфетка, принадлежавшие королеве Франции и Наварры Марии-Антуанетте, были проданы почти за €60 тыс. на аукционе в Версале. Об этом 24 мая сообщает Agence France-Presse.

Организатором аукциона стал торговый дом Osenat, всего на торги было выставлено около 180 предметов. В их число вошли личные вещи, портреты, скульптуры, предметы домашнего обихода и документы представителей династии Бурбонов и Орлеанского дома.

Особый интерес у участников торгов вызвали два лота: дорожный сундук Марии-Антуанетты и принадлежавшая ей же обеденная салфетка. Сундук, выполненный из дерева и с надписью на крышке «Спальня королевы №10» был продан за €43 750 при оценочной стоимости €8−10 тыс. Историки уверяют, что это редкий экземпляр, сохранившийся до наших дней. В коллекциях Версальского дворца есть ещё лишь два подобных сундука.

Обеденная салфетка белого цвета с нежным орнаментом из лилий и роз использовалась королевой Франции в день коронации её супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Как уверяют специалисты, салфетка сохранилась как реликвия, напоминающая о счастливых днях монаршей четы. Салфетка была продана за €14,5 тыс. при оценочной стоимости в €2−3 тыс.

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