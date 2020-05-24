Париж, , 20:03 — REGNUM В Париже в больнице Питье-Сальпетриер в возрасте 81 года скончался известный французский писатель, журналист, сценарист Жан-Лу Дабади. Как сообщает агентство France-Presse его болезнь не была вызвана коронавирусной инфекцией.

Жан-Лу Дабади является автором литературных произведений, текстов песен, статей о культуре и искусстве, либретто и авторских песен. Широко известен его роман «Сухие глаза».

Но больше Дабади прославился работой в кино. В на его счету сценарии к более 40 художественных картин. Главным успехом критики признают ленту «Мелочи жизни». За долголетнюю работу в киноиндустрии он был удостоен многих наград и премий, в том числе трижды престижной премией «Сезар» в номинации «Лучший сценарий».