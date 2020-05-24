Айодхья, , 17:09 — REGNUM В ходе расчистки территории для строительства нового религиозного комплекса на месте священного для индуистов древнего храма Раджанмабхуми в городе Айодхья, археологи обнаружили несколько уникальных артефактов. Об этом сообщается на сайте издания The New Indian Express.

По легенде именно здесь родился бог Рама. И на этом месте был возведен грандиозный индуистский храм. Однако позже он был разрушен, и на его развалинах в шестнадцатом веке основатель империи Моголов возвел мечеть. В 1992 году во время волнений мечеть была сожжена. Правительство долгое время во избежание столкновений воздерживалось от строительства на этом храма. Однако вскоре премьер Моди все-атки решил сдержать предвыборные обещания и начать возведение индуистского комплекса.

Именно поэтому находки археологов представляют ценность не только историческую, но и политическую.

По свидетельству издания, специалисты нашли каменный артефакт, известный как Шива-линга — символ божественной производящей силы, одно из абстрактных обозначений бога Шивы, а также семь колон, изготовленных из черного камня, шесть столбов из красного песчаника, а также несколько сломанных идолов и статуй, изображающих различных индуистских богов.

Если датировка предметов будет научно подтверждена, то станет ясно, что святилище построил Викраамадитья — знаменитый индуистский император.