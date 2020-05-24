Москва, , 16:22 — REGNUM 6 июня в онлайн-формате пройдет творческая встреча, приуроченная ко Дню русского языка, который в свою очередь отмечается в день рождения великого русского поэты Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщается на портале Московского Дома соотечественника.

Как отмечается в релизе, речь пойдет об особенностях художественного стиля и манеры изложения великих русских писателей и поэтов, о неизвестных фактах их жизни и творчества.

В разговоре примут участие российские соотечественники, проживающие в Турции, Италии, Греции, Египте, странах СНГ и других государствах.