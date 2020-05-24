Москва, , 15:57 — REGNUM Цирковой наездник Тамерлан Нугзаров, являющийся народным артистом РСФСР, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом 24 мая сообщается на сайте Росгосцирка.

«Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в нем указывается, что все работы циркового артиста были зрелищными и яркими, а также всегда были полны оригинальности замысла при высочайшем уровне мастерства исполнителя.

«Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром», — также говорится в сообщении и отмечается, что артист являлся «всадником, покоряющим сердца».

Напомним, Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе и начал цирковую карьеру в возрасте 15 лет. Самым его ярким номером стала «Горская легенда», которую он сам поставил и за которую получил Государственную премию РФ. Также артист получил все высшие награды самых престижных международных фестивалей циркового искусства.