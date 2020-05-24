Лондон, , 15:48 — REGNUM Легендарный театр «Глобус» в Лондоне, известный тем, что в начале семнадцатого века там служил в труппе актеров «Слуги лорда-камергера» великий драматург Уильям Шекспир, может прекратить свое существование после даже если ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, будут сняты в ближайшее время. Об этом сообщает ведущий американский еженедельник в мире шоу-бизнеса Variety.

Театр терпит «катастрофические финансовые» убытки, и, по мнению руководства учреждения, без серьезной помощи правительства он просто будет вынужден закрыться, возможно, навсегда.

«Это станет трагедией для искусства, для наследия самого знаменитого британского писателя и для всей страны», — считают в театре. Новое здание театра «Глобус» было построено в 1997 году: в нем сохранена круговая осадка зрителей.

Кстати, в театре «Школа драматического искусства» в Москве есть зрительный зал и сцена — точные копия старинного «Глобуса».