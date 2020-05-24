Москва, , 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. Видеообращение представитель российского шоу-бизнеса опубликовал на своей станице в Instagram.

Пригожин настоятельно рекомендовал внимательно читать его интервью и не вырывать слова из контекста. «А Сергею Шнурову, прежде чем … (критиковать — прим. ИА REGNUM) и писать какие-то стишки в мой адрес, нужно было таки поинтересоваться, о чем шла речь», — порекомендовал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что в его интервью речь шла о людях разных творческих профессий, которые не получают зарплату из бюджета страны. «Речь не шла обо мне, о Валерии. Речь не шла о тридцадке больших звезд, …у которых есть подушка безопасности», — подчеркнул Пригожин.

Напомним ранее, заявившему о бедственном положении «даже первой десятки самых популярных и востребованных звезд» Пригожину посочувствовал Сергей Шнуров, выразив готовность прислать ему сосисок и поинтересовавшись, не ест ли российский продюсер кашу из ботвы и бересту. В защиту мужа выступила российская певица Валерия, заявившая о том, что не все артисты являются звездами, и часть из них, действительно, голодают.

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