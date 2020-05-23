Вашингтон, , 21:00 — REGNUM В сеть выложили кинематографический трейлер новой редакции варгейма (стратегической настольной игры) Warhammer 40,000. Ролик был опубликован 23 мая на YouTube-канале Warhammer TV.

Поклонники вселенной Warhammer 40,000 могут видеть как Сетры Битвы (вымышленная военно-религиозная женская организация в мире Warhammer 40,000) и космодесантники сражаются с некронами (раса инопланетных роботов). «Что-то большое должно произойтит в мрачной тьме далекого будущего…» — такую фразу администрация канала разместила в описании ролика.

Напомним, предыдущая (восьмая) редакция правил Warhammer 40,000 вышла в 2017 году. Ранее разработчики игры представили новые модели и сообщили, что кодексы для армий останутся прежними, но основные правила будут изменены.

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