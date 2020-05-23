Курган, , 21:00 — REGNUM В Курганской области более 100 руинированных храмов. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы Зауралья, в региональной казне отсутствуют деньги на их восстановление. Вся надежда на федеральную помощь либо на добрую волю благотворителей. Государство восстанавливает памятники истории и архитектуры. Что касается меценатов, то неприемлемы рассуждения «лучше бы на эти деньги построили школы или больницы».

«Если это делают частные лица, то обсуждение их финансовых решений не очень прилично, поскольку это чужие деньги и чужие убеждения. Кто знает, как складывалась их жизнь, что они ещё строят или помогают строить, кроме храма», — отметил Вадим Шумков.

Напомним, на восстановление Успенского Далматовского мужского монастыря Министерство культуры России выделило 278,8 млн рублей. Восстановление же церкви в Чимеевском монастыре, сгоревшей из-за неисправного кондиционера летом 2019 года, как и восстановление иконы оплачивают исключительно благотворители, и для этого создан фонд «Чимеевская святыня».