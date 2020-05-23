Нью-Йорк, США, , 16:09 — REGNUM Экс-президент США Билл Клинтон и один из ведущих писателей в жанре детектива Джеймс Паттерсон работают над вторым романом совместного производства. Об этом сообщает изданиеPublishers Weekly.

Первый бестселлер именитых авторов вышел в издательстве Alfred A. Knopf и Hachette летом 2018 года и назывался симптоматично — «Президент исчез». Книга имела успех.

Второе произведение, получившее название «Дочь президента», станет логичным продолжением первого. Напомним, что в первой книге главе государства пришлось уйти в глубокое подполье, чтобы спасти страну, теперь задача осложнилась — на этот раз международные преступники похищают дочь президента. Видимо, для придания сочинению правдоподобности, творческий дуэт привлек к работе реальную дочь Клинтона Челси.