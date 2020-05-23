Ватикан, , 15:47 — REGNUM После перерыва почти в три месяца музеи Ватикана, закрытые из-за пандемии коронавируса, снова будут открыты для посещения публикой с 1 июня текущего года. Об этом 23 мая сообщает администрация музеев.

Указывается, что также, как и итальянские музеи, учреждения Ватикана также будут предпринимать меры по социальному дистанцированию и соблюдению гигиенических норм. В качестве таковых на входе в музеи у посетителей будет измеряться температура тела и в случае, если она окажется выше 37,5 градусов, посетитель не сможет посетить учреждение.

Кроме этого, посетители должны обязательно носить защитные маски и соблюдать при посещении расстояние между друг другом как минимум в 1 метр, а на территориях музеев — будут дежурить медицинские работники.

Также известно, что билет в музеи можно будет приобрести только онлайн и посещать их можно будет только в указанный на билете интервал времени и при опоздании более, чем на 15 минут — в музей могут не допустить, а деньги за билет — не будут возвращены.

Помимо этого, уточняется, что теперь график работы музеев Ватикана будет продлен и теперь их можно будет посетить с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, а в пятницу и субботу — до 22:00, против прежнего режима с 9:00 до 18:00.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, музеи Ватикана были закрыты для посещения с 9 марта текущего года в качестве мер ограничительного карантинного характера.