Москва, , 14:46 — REGNUM 23 мая известный российский музыкант Владимир Пресняков в рамках проекта «Шоу ON!» на платформе Okko даст большой онлайн-концерт. Об этом сообщает портал InterMedia.

Как и полагается в последние время в виртуальном формате, певец и композитор исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Аэропорты», «Замок из дождя», «Странник», а также представит поклонникам новые сочинения.

— Любимые песни зазвучат иначе благодаря живому звуку и оригинальным аранжировкам, — уверяют организаторы на фейсбук-странице мероприятия.

Для бесплатного просмотра концерта необходима регистрация. Начало в 17 часов.