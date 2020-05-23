Пекин, , 14:28 — REGNUM Китай должен в ближайшее время начать «новую эру» в архитектуре страны с учетом одновременно современной урбанистики и национальной культуры. Таковы новые принципы, изложенные в постановлении правительства. Об этом сообщает ВВС.

Также документ призывает бороться с «фальшивыми и некачественными версиями» иностранных зданий. В последнее время во многих городах появились зарубежные аналоги офисных сити. Отныне высота небокребов не может превышать 500 метров. В скором времени начнут работу специальные комиссии для «выявления проблем».

Прежде всего, новые веяния коснуться возводимых или планирующихся к строительству торговых комплексов, выставочных центров, театров и музеев