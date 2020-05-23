Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Несколько дней назад вандалы испортили популярное в Санкт-Петербурге граффити с изображением известного актера Сергея Бодрова-младшего в роли Данилы Багрова из культового фильма «Брат». Как сообщили СМИ города, автора работы — художники группы HoodGraff — оперативно привели картину в порядок.

Впервые граффити на трансформаторной будке рядом с Александро-Невской лаврой появилась в 2014 году. Однако осенью 2019 года художники на этом месте нарисовали новый, более качественный портрет трагически погибшего актера.

Групп HoodGraff создала в городе серию портретов известных людей, среди них Станислав Черчесов, Виктор Цой, Рэй Чарльз, Альберт Эйнштейн и многие другие.