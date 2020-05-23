Москва, , 13:39 — REGNUM Два года назад, в мае 2018-ого киностудии «Союзмультфильм» запустила собственный YouTube-канал. За прошедшее время ресурс стал необыкновенно популярным.

Самым же «просмотровым» мультфильмом, как и ожидалось, стала история о приключениях Зайца и Волка «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина. За ним следует классика жанра — «Обезьянки» Леонида Шварцмана и «Винни-Пух» Федора Хитрука, «Антошка» Леонида Носырева, «Жил-был пес» Эдуарда Назарова.

Небывалый безвременный успех «Ну, Погоди» подвиг студию в честь 50-летия хита приступить к работе над новой, 52-серийной сагой об отношениях зверей, разумеется, в современной трактовке.