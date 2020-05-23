Москва, , 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать», — сказал он.

По словам продюсера, артисты сейчас вынуждены «проедать то, что успели накопить».

При этом ситуация не изменится в ближайшие шесть месяцев, даже после снятия ограничений зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

Так, в числе мер поддержки — единовременная выплата на детей с трёх до 16 лет, которую семьи смогут получить с 1 июня 2020 года; возможность списания за II квартал налогов и страховых взносов, предусмотренная для пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.

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