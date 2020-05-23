Уфа, , 13:25 — REGNUM Здание Сибайской филармонии постараются открыть к 65-летию города Сибая в Башкирии. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в этот город, 23 мая передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23 мая глава региона прибыл в Сибай с рабочим визитом, во время которого ознакомился и с ходом строительства филармонии, реконструкция здания которого была начата в начале 2019 года.

Отмечается, что здание пострадало по время пожара 2015 года. На строительные работы, которые включают в себя реконструкцию здания и строительство нового корпуса, было выделено порядка 368 млн рублей.

Сообщается, что в 2020 году Сибай отпразднует свое 65-летие. В связи с этим глава региона дал поручение закончить строительные работы к осени текущего года.

Радий Хабиров подчеркнул, что очень хотелось бы открыть новое здание к юбилею города, тем самым порадовать его жителей.

Он также отметил, что все архитектурные элементы этого объекта культурного наследия будут сохранены. Кроме этого, в городе будет построен Дворец борьбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополью выделяют почти 430 млн рублей на ремонт школ искусств