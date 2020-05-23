Москва, , 12:48 — REGNUM 24 мая Московский Художественный академический театр им. М. Горького представит на своем YouTube-канале, а также в социальных сетях онлайн-программу «Бог сохраняет все, особенно — слова». Проект приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 80-летию выдающегося российского поэта Иосифа Бродского. Собственно, для названия программы и были выбрана строчка Бродского из стихотворения «На столетие Анны Ахматовой».

В культурном марафоне примут участие известные литературоведы и актеры, писатели и режиссеры.

В программе выступление Соломона Волкова, автор знаменитых «Диалогов с Иосифом Бродским», Эдуарда Безносова, составитель первого в России сборника стихов поэта, писателя Захара Прилепина, который поделится своим восприятием его творчества и значения для современной литературы.

Стихи лауреата Нобелевской пери по литературе прочтут Алика Смехова, Андрей Мерзликин, Анна Большова, Алиса Гребенщикова и многие другие.

Также пользователи также услышат читку памятника русской литературы — «Слова о полку Игореве», лекцию специалиста по современной визуальной культуре и семиотики Евгения Фадеева «Русский мир — кириллический».