Москва, , 12:07 — REGNUM Любимец публики, лауреат музыкальных премий и неоднократный участник престижного конкурса Евровидение» Сергей Лазарев сделал на съемках программы «Однажды» на НТВ несколько громких признаний.

Исполнитель рассказал, что глубоко разочаровался в своей карьере. Это тем более неожиданно, что успехам Лазарева неприкрыто завидуют практически все певцы.

Но главное в том, что певец Сергей Лазарев открыл «секрет Полишинеля»: оказывается, что чтобы подняться в рейтинге недостаточно быть талантливым, обладать хорошим голосом, и даже иметь хороший музыкальный материал (с чем в российском шоу-бизнесе настоящая катастрофа), нет, надо просто платить нужным людям и организациям. Сергей так с горестью и сказал:"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно».

Также прославленный певец пожаловался, что «большинству артистов не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства».