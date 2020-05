Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн» заметили в фильме «Последние Джедаи» Райана Джонсона скрытую отсылку к Хану Соло. Об этом 23 мая сообщил портал We Got This Covered.

Они обратили внимание, что в момент фильма, когда Пейдж Тико (Вероника Нго) пытается уничтожить дредноут Первого Ордена, в кадре появляется бомба с надписью на Ауребеше (вымышленный алфавит в «Звёздных войнах»), которая гласит: «Хан передаёт привет». Стоит отметить, что момент длится лишь около двух секунд и его легко пропустить.

Стоит отметить: многие фанаты «Звёздных войн» обвинили Райана Джонсона в том, что в его фильме не показаны последствия смерти Хана Соло. Сам режиссер сказал, что он не стал добавлять в картину подобные сцены потому, что боялся, что из-за них будет нарушен темп повествования.

