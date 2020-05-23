Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Популярная певица Кэти Перри в очередном интервью журналистам призналась, что два года назад у неё началась «клиническая депрессия». об этом 23 мая сообщил портал Digital Spy.

Исполнительница сообщила, что в этот, очень трудный для неё период, она начала писать новый альбом. Пэрри добавила, что тогда она не могла понять, что собой представляет её жизнь и не могла представить, как нужно её изменить.

Однако ей удалось справиться с этим состоянием, в итоге она «увидела свет в конце тоннеля» и закончила работу над альбомом, релиз которого должен состояться 14 августа 2020 года.

Напомним, сейчас Кэти Перри ждёт ребёнка, отцом которого является её жених — актёр Орландо Блум. Ранее певица выпустила музыкальный клип на новую песню Daisies.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали лучший дебютный сингл всех времен