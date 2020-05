Нью-Йорк, США, , 06:28 — REGNUM Телеканал FX решил продлить на третий сезон комедийный сериал про вампиров «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows). Об этом 23 мая сообщил портал Screen Rant.

Телекомпания сообщила, что второй сезон шоу, первый эпизод которого был показан 15 апреля 2020 года, сегодня смотрят около 3,2 млн зрителей. Руководство FX отметило, что аудитория сериала увеличилась на 25%.

В основу сериала «Реальные упыри», создатели которого являются Джемейн Клемент и Тайка Вайтити, лег их одноимённый фильм 2014 года. В центре повествования находятся три вампира, живущие по соседству в Нью-Йорке.

