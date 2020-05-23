Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер сообщил, что он уже работает над первым трейлером его версии кинокомикса «Лига справедивости». Об этом 23 мая сообщил портал Screen Rant.

Когда один из фанатов задал режиссёру соответствующий вопрос о трейлере в соцсети Vero, Снайдер ответил: «Работаю над этим». К сожалению, кинематографист ничего не сказал о том, когда он может выпустить ролик.

О том, что кинокомпания Warner Bros. всё же решила выпустить версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера стало известно 221 мая 2020 года. Незадолго до этого актёр Джейсон Момоа, сыгравший в фильме Аквамена, обратил внимание студии, что сейчас, в условиях карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, самое время заняться подобным проектом.

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