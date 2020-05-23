Нью-Йорк, США, , 06:10 — REGNUM Администрация потокового сервиса Netflix на следующей неделе планирует начать удалять неактивные учётные записи. Об этом 22 мая сообщил сайт телеканала CNBC.

В компании отметили, что перед этим пользователям отправят сообщение с вопросом о том, хотят ли они продолжить пользоваться услугой. Удаляться будут аккаунты, владельцы которых ничего не смотрели на Netflix на протяжении последних двух лет. Netflix также сообщила, что подобные учестные записи составляют лишь 0,5% от общего числа подписчиков.

В апреле 2020 года Netflix сообщила, что число подписчиков сервиса увеличилось на 16 млн в первом квартале 2020-го. В компании отметили, что результат превзошел её ожидания, поскольку руководство потокового сервиса рассчитывало увеличить базу на 7 млн подписчиков.

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