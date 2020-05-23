Пекин, , 04:45 — REGNUM Третий сезон популярного в КНР документального сериала «Воздушный Китай» готовится к показу в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Сериал демонстрирует красоты и живописные виды Поднебесной с воздуха. Сериал будет показываться в прайм-тайм на различных платформах потоковой трансляции видео, включая центральные телеканалы CCTV-1 и CCTV-9.

Для создания сериала применялись уникальные методы съемок, монтажа и повествования. Новый сезон документального сериал представит панорамные виды исторических и культурных места страны, природные пейзажи и достижения китайской архитектуры. В сериале уже были показаны 23 провинции страны с момента его дебюта в 2017 году.