Лос-Анджелес, США, , 23:00 — REGNUM Звезда фильмов и сериалов Marvel Кларк Грегг ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в будущем к роли агента Фила Колсона. Об этом 22 мая сообщил портал Digital Spy.

Журналисты просили актёра, каковы шансы, что персонаж вновь появится на экране после того, как закончится финальный сезон сериала «Агенты «Щ.И.Т.».

"Похоже, это действительно хорошее время, чтобы объявить, что… я действительно не знаю, — сказал рассмеявшись Грегг, — извините. Это был небольшой карантинный садизм. Я ничего не знаю!».

Актёр добавил: ему трудно представить какой-либо сценарий, после прочтения которого он скажет, что слишком занят для того, чтобы «надеть последнюю версию костюма и почти сыграть Фила Колсона».

Седьмой и финальный сезон сериала «Агенты «Щ.И.Т.» телеканал ABC должен начать показывать в 2020 году, ожидается, что первый эпизод продолжения шоу поклонники увидят летом. Последний сезон будет состоять из 13 эпизодов.

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