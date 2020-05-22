Нью-Йорк, США, , 22:32 — REGNUM Продюсер шоу по «Вселенной Стрелы» Марк Гуггенхайм рассказал, что из сериала-кроссовера «Кризис на Земле-X» (Crisis on Earth-X) была вырезана шитка про нацистов и Трампа. Об этом 22 мая сообщил портал Screen Rant.

Гуггенхайм выложил в сеть текст оригинального сценария одной из ключевых сцен, в которой Барри Аллен спрашивает Эобарда Тоуна о том, почему он объединился со злодеями. Тоун должен был ответить на это: «Вы имеете в виду нацистов? Не судите. Некоторые из них — очень хорошие люди».

Эта реплика является отсылкой к словам Дональда Трампа, который в августе 2017 года сказал, что на нацистской демонстрации «были и хорошие люди». Это произошло после того, как в городе Шарлоттсвилл автомобиль террориста врезался в толпу активистов, пытавшихся помешать проведению акции ультраправых.

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