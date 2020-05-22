Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Кумэйл Нанджиани заявил, что его герой Кинго Сунен из расы Вечных, который появится в новом винокомиксе Marvel, сможет победить Дэдпула. Об этом 22 мая сообщил портал Screen Rant.

Когда в конце очередного интервью журналисты задали актёру вопрос о том, кто из этих персонажей победит в случае драки в баре, он уверенно сказал, что это будет его герой.

«Кинго Сунен, но я до сих пор не могу точно сказать, почему», — сказал Нанджиани.

Напомним, Дэдпул обладает способностью к невероятно быстрой регенерации и может восстановиться даже в том случае, если его порубят на куски. Кинго Сунен является представителем расы Вечных, а значит является бессмертным, может летать и использовать другие способности. Но при этом он, являясь мечником невероятного уровня, предпочитает не прибегать к суперсиле.

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