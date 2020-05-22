Лос-Анджелес, США, , 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы. Об этом 22 мая сообщил портал Collider.

Когда ему задали соответствующий вопрос, продюсер лаконично ответил: «Нет», при этом добавив, что в действительности фильм станет для франшизы «началом новой эры».

«Динозавры сейчас на материке среди нас, и я надеюсь, что они будут (там — ИА REGNUM) в течение достаточно долгого времени», — сказал Маршалл, тем самым намекнув, откуда сценаристы могут брать идеи для будущих продолжений.

Премьера картины «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion) запланирована на 10 июня 2021 года. В качестве режиссёра вновь выступит Колин Треворроу.

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