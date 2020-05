Лос-Анджелес, США, , 21:17 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Айгер разместил на своей странице в Twitter заглавное изображение, на котором, в том числе, изображён Дэдпул. На это 22 мая обратил внимание портал We Got This Covered.

Поклонники персонажа обратили внимание, что Дэдпул, изображённый в правом нижнем углу, фактически присутствует на картинке наравне не только с супергероями киновселенной Marvel, но и Дональдом Даком, Микки-Маусом, Русалочкой и другими персонажами классических мультфильмов Disney. Автор статьи предположил, что таким образом компания могла ответить на обвинения Роба Лайфилда — автора комиксов про Дэдпула.

https://twitter.com/RobertIger

Напомним, ранее Лайфилд обвинил Marvel в том, что она не собирается в ближайшие годы выпускать третью часть «Дэдпула» и лжёт фанатам. В одном из последних заявлений автор комиксов сказал, что он видел пятилетний производственный план студии и не нашёл там картины про Дэдпула.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Дэдпула: третьего фильма в пятилетнем плане Marvel нет