Лондон, , 20:28 — REGNUM Очень мудро поступила в свое время ныне 65-летняя бывшая школьная учительница, когда решила сберечь книги, которые списала библиотека. Много лет спустя на аукционе она выручила от их продажи 50 тысяч долларов.

А дело в том, что это были первые издания знаменитой саги Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, который стал впоследствии настоящим кумиром целого поколения. Тиражи стали миллионными, фильмы собирали миллиарды.

Но ценно то, что редко. Так, самым дорогим лотом аукциона стала книга «Гарри Поттер и философский камень» первого тиража в твердом переплете, которая ушла с молотка за 33 тысячи фунтов. Два экземпляра этой же книги, но уже в мягком переплете были проданы в зависимости от состояния за 4200 фунтов и 3700 фунтов.