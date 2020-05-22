Москва, , 19:57 — REGNUM Необычайно красочный и драматический клип лауреата многочисленных музыкальных премий Артура Пирожкова (Александр Ревва) на композицию «Зацепила» бьет рекорды YouTube — на видеохостинге он набрал 200 миллионов просмотров.

Слова и музыку этой песни написал Денис Ковальский. Она уже была удостоена премий телеканала RU. TV и онлайн-премии «Самый ОК!».

Напомним сюжет самого ролика, так как к литературному тексту произведения он имеет приблизительное отношение. В шикарном зале дворца уже не совсем молодой принц (Александр Ревва) настоятельно ищет незнакомку, которой бы подошла утерянная туфелька. Собственно, эта случайная встреча и «зацепила» впечатлительную царственную особу. Аналогии со знаменитым диснеевским мультфильмом «Золушка» просматриваются четко.