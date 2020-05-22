Екатеринбург, , 19:51 — REGNUM Драматург Николай Коляда объявил о возможном закрытии своего театра в Екатеринбурге. Об этом режиссёр сообщил в соцсетях.

По словам театрального деятеля, уже с 1 июня «Коляда-театр» может быть закрыт. Денег на зарплаты и платежи по коммуналке ему хватает лишь до конца мая. Власти передали транш на фестиваль «Коляда-Plays», но воспользоваться этими деньгами худрук не может.

«Будет ли фестиваль в ноябре — это вопрос. Потому что будет ли существовать к ноябрю театр — неизвестно», — написал Коляда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Союзе театральных деятелей РФ пообещали попросить у Минкультуры поддержать «Коляда-театр».

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