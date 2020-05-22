Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Один из самых популярных и масштабных фестивалей в России — форум социальной сети «ВКонтакте» VK Fest, который традиционно проводился в Санкт-Петербурге, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, прошел в сети. Однако по заверению организаторов, востребованности от этого он не потерял — выступления и встречи в рамках проекта посмотрели 41 миллион человек из 203 стран мира, причем, в этом году присоединились пользователи даже из таких далеких стран как Новая Зеландия, Таиланд, Ямайки и Северная Корея.

Напомним, что за прошедшею неделю любители популярной музыки смогли услышать выступления более 70 музыкантов, среди которых такие звезды как Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Баста, группы «Дискотека Авария». «Руки Вверх!» и многие другие.

Как и полагается участникам социальных сетей, зрители и слушатели оставляли многочисленные комменты — их набралось 2,6 миллиона, а знаковую отметку «Нравится» поставили 2,2 миллионов человек.

В ходе благотворительной акции было собрано 2 миллиона рублей: средства были перечислены фондам AdVita и «Не напрасно» для помощи больницам.