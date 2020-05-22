Москва, , 15:55 — REGNUM Солист и бессменный лидер культовой российской группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко сообщил в инстаграме, что вынужден из-за финансовых потерь, связанных с режимом самоизоляции и ограничений, закрыть известный музыкальный бар на Тверской улице в Москве с символичным названием «Мумий Тролль».

— К сожалению, наши худшие опасения подтвердились… Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, «Мумий Тролль Music Bar» уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу Тверская, 7. Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса.

Музыкант призвал коллег по цеху, работников и постоянных посетителей выкладывать различные истории, связанные с баром.

Между тем арт-директор проекта Александр Гагарин заверил поклонников, что 2021 году бар откроется в другом месте.