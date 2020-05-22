Женева, Швейцария, , 15:52 — REGNUM Более 100 млн просмотров на официальном канале музыкального конкурса «Евровидение» в YouTube набрал клип Uno российской группы Little Big. Об этом сообщили организаторы на сайте конкурса.

«Спустя чуть более двух месяцев видео было просмотрено более 100 миллионов раз, что делает его самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения!» — сообщают организаторы конкурса.

Видеоклип был опубликован в YouTube 12 марта и к настоящему моменту набрал уже боле 101 млн просмотров. Большее количество просмотров за всю историю конкурса набрала только одна композиция Toy израильской исполнительницы Нетты Барзилай. Просмотры ее композиции составляют 100 млн.

Конкурс «Евровидение — 2020» не состоялся в этом году из-за пандемии коронавируса. Но среди клипов, опубликованных в YouTube всеми участниками, равных конкурентов клипу Uno от санкт-петербургской группы нет. Он обошел ближайших конкурентов по просмотрам в несколько десятков раз.