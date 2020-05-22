Москва, , 15:22 — REGNUM Проект прославленной Третьяковской галереи, названной броско онлайн-экскурсия «Третьяковка со Шнуром», посмотрели 700 тысяч человек. Этой информацией поделалась генеральный директор музея Зельфира Трегубова на конференции «Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?».

Как известно, суть выставочной новации заключалось в том, что известный искусствовед Зельфира Трегулова показывает знаменитые полотна русской живописи эпатажному музыканты, поэту, художнику и общественному деятелю Сергею Шнурову. Вместе они обсуждают картины и творчество мастеров, и их жизненный путь.

Первая экскурсия была выложена на сайте галереи и платформе Okko 12 апреля. И в первый же день ее посмотрели 17 тысяч человек. По признанию руководителя галереи, это в четыре раза больше чем обычно приходило посетителей в музей. Всего же на основе осмотра коллекции этим интересным творческим тандемом было создано одиннадцать мини-сериалов.

Среди тех, чьи картины попали в поле зрения Трегуловой и Шнурова, такие выдающиеся русские живописцы как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов.