Москва, , 14:37 — REGNUM Ретроспективу детских фильмов советского режиссера Александра Птушко, посвященную 120-летию со дня его рождения, представили департамент культуры Москвы и «Москино». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Режиссер известен фильмами-экранизациями русских былин, народных сказок, а также произведений русской литературы. 120-летие со дня рождения знаменитого советского режиссера отмечается в этом году.

В подборку включили девять картин: «Новый Гулливер» (1935), ставший первым фильмом Птушко, «Золотой ключик» (1939), «Каменный цветок» (1946), «Садко» (1952), «Илья Муромец» (1956), «Алые паруса» (1961), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1966), «Руслан и Людмила» (1972).

Все фильмы доступны для бесплатного просмотра на портале «Культура.рф».

Птушко начал работать в кино с 1927 года, поступив на «Москинокомбинат», ставший позднее «Мосфильмом». Там он работал режиссером и художником-мультипликатором. В послужном списке режиссера находится около 20 мультфильмов и 20 художественных фильмов.