Богота, , 12:12 — REGNUM Харольд Тромпетеро, режиссер из Колумбии, который снял и спродюссировал более 50 фильмов, занимается необычным «карантинным» проектом: всё актеры играют из дома, а для схемки используется телефон. О проекте рассказывает Reuters.

Съемку фильма «Ванная комната» Тромпотеро координирует через видео чат, это история университетских друзей, которые спустя 10 лет все еще общаются. И теперь, на карантине, во время общения все их секреты выходят наружу.

Свое название проект получил потому, что, говорит режиссер, на карантине дом перестает быть местом уединения, и у человека не остается личного пространства, кроме, разве что, ванной, где можно несколько минут побыть в одиночестве.

«Когда мы писали сценарий, я наткнулся на цитату из Дарвина, который сказал, что в эволюции вида выживали не самые умные или сильные, а те, кто лучше всего адаптировался, — говорит Тромпетеро. — Нам еще долго придется приспосабливаться к новым способам ведения дел в этих условиях. Если нет, то мы утонем».