Москва, , 11:20 — REGNUM Почти месяц назад прославленная российская студия анимации «Союзмультфильм» запустила онлайн-марафон короткометражных фильмов. Как сообщает пресс-служба, на «Союзмульткарантине», как назвали организаторы акцию из-за введенного режима самоизоляции, за прошедший месяц побывали более трехсот тысяч человек.

Кроме как развлечь любителей анимации на карантине, устроители фестиваля преследовали и другую цель — познакомить максимально большое число зрителей с картинами, которые практически не выходят на большой экран. Всего было показано около шестидесяти работ.

Среди тех мультфильмов, что завоевали популярность — а это стало ясно по количеству просмотров — ленты «А как наши космонавты?» Галины Голубевой и «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной.

Также в фаворитах «Очень одинокий петух», «Морошка», «Белоснежье», «Козлы».