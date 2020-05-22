Москва, , 09:01 — REGNUM Согласно подготовленной Министерством культуры РФ дорожной карте по выходу российских театров из-под ограничительных мер карантинного характера, связанных с пандемией коронавируса, предполагается, что продажа билетов в театры будет возобновлена в России с 1 августа текущего года. Об этом 22 мая рассказал замглавы Минкультуры РФ статс-секретарь Алла Манилова, её слова приводят «Известия».

Как рассказала замглавы, в указанном документе предусмотрено поэтапное снятие ограничительных мер в случае, если они не будут продлены с 1 июня текущего года.

«С 15 июня по 15 июля у большинства театров начнется коллективный отпуск», — указала Манилова и отметила, что в этот период в театрах будет проводиться глобальная дезинфекция сцены, потолков, декораций, верхней машинерии.

Также она рассказала, что затем репетиции продолжатся до 1 сентября и будут построены так, чтобы успеть прогнать все спектакли до середины сентября, когда театры планируют открыться для зрителей.

Кроме этого, Манилова добавила, что, когда будут возобновлены продажи билетов, театры также будут вести адресную работу со зрителями, согласившимися сохранить билеты на отмененные спектакли для посещения их осенью. Последние смогут в первую очередь выбирать даты посещения спектаклей и места в зале.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские театры вынуждены были прервать свой сезон из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.