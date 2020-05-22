Лос-Анджелес, США, , 08:25 — REGNUM В проекте фильма «Миссия невыполнима 7» Николаса Холта заменит Эсай Моралес. Об этом 22 мая сообщил журнал Variety соссылкой на представителей Paramount Pictures и Skydance Media.

Холту пришлось покинуть проект из-за совпадения графиков съёмок. Проблема возникла после того, как производство нового фильма франшизы было приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Актёр также имеет обязательства перед создателями второго сезона сериала «Великая» потокового сервиса Hulu.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсеры «Миссия невыполнима 7» перенесли премьеру картины на 19 ноября 2021 года. Изначально планировалось, что она выйдет на экраны 21 июля 2021-го.

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