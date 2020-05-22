Лос-Анджелес, США, , 07:34 — REGNUM Стало известно, что стартовало производство перезагрузки комедии 90-х «Не говори маме, что няня умерла» (Don't Tell Mom the Babysitter's Dead). Об этом 22 мая сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, действие нового фильма будет происходить в наши дни. В центре повествования будет находиться семья темнокожих жителей США. В качестве сценаристов проекта выступили Чак Хэйворд и Билл Вудрафф.

Оригинальная картина вышла на большие экраны 7 июня 1991 года, в ней снялись Кристина Эпплгейт, Кит Куган, Джош Чарльз, Кристофер Петтье, Даниэль Харрис и другие. В качестве режиссёра выступил Стивен Херек.

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