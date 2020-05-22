Санта-Ана, США, , 07:21 — REGNUM Парк развлечений Walt Disney World Resort сообщил, что он предоставит план поэтапного открытия «на следующей неделе». Об этом 21 мая сообщил телеканал CNBC со ссылкой на мэра округа Ориндж Южной Калифорнии Джерри Демингса.

Демингс также сообщил, что пока не может назвать точную дату. Он пояснил: после того, как компания предоставит этот план, группа, руководящая процессом восстановления экономики, проведёт соответствующий брифинг.

Напомним, парки Walt Disney World Resort были закрыты из-за эпидемии коронавируса 15 марта 2020 года. Ранее план поэтапного открытия своих парков обнародовала кинокомпания Universal.

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