Лос-Анджелес, США, , 06:37 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн («Стражи галактики») назвал свой любимый кинокомикс. Публикацию он разместил 21 мая на своей странице в Twitter.

Кинематографист участвует в «30-дневном конкурсе фильмов», в рамках которого он должен предлагать подписчикам посмотреть какую-либо картину. В десятый день он должен был назвать любимый фильм о супергероях. В итоге Ганн, к удивлению подписчиков, разместил постер анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные».

https://twitter.com/JamesGunn/status/1263529511057887232

Ранее Джеймс Ганн сообщил, кто будет сочинять музыку для его предстоящего фильма «Отряд самоубийц». В качестве композитора выступит Тайлер Бейтс, который ранее участвовал в реализации таких проектов, как «Стражи Галактики», «Хранители» и «Дэдпул».

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