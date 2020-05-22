Лос-Анджелес, США, , 05:40 — REGNUM В онлайн-шутере (шутер — игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) Fortnite состоялась премьера трейлера нового фантастического фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). Ролик был показан в игре 22 мая.

Зрители заметили, что в новом видео создатели картины не стали показывать дату её релиза. Многие предположили: это говорит о том, что фильм может и не выйти на большие экраны 17 июля 2020 года, вопреки всем усилиям режиссёра.

Ранее руководитель сети IMAXРичард Гельфонд сказал в интервью журналистам, что Кристофер Нолан настаивает, что «Довод» должен выйти на большие экраны в срок. Он добавил, что не знает никого в США, кто был бы настолько настойчивым в подобном вопросе.

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