Токио, 21 мая 2020, 23:14 — REGNUM В соцсетях стартовал масштабный флешмоб-челлендж, посвящённый популярному аниме-сериалу «Сейлор Мун», художники со всего мира начали создавать свои версии главной героини Усаги Цукино. По состоянию на сегодня, 22 мая, в сеть загружены уже сотни работ.
За основу как правило берётся конкретный кадр сериала, в котором Цукино показана в конкретной позе. Художники создают рисунки в стилистике разных фильмов, сериалов, манги и аниме. Публикации сопровождаются хештегом #sailormoonredraw.
Например, пользователь erikathegoober изобразил девушку в образе Русалочки.
https://www.instagram.com/p/CAV16x9DxKB/
А Varasabi показал её с караваем.
https://twitter.com/Varasabi/status/1263456656140181504
Стоит отметить, что фантазия других художников, порой, выдаёт весьма необычные результаты.
https://twitter.com/cutiepocchari/status/1263257548460830720
https://twitter.com/witch_tales_/status/1263209491572670464
https://twitter.com/Alan_Gertz/status/1263074022012657664
https://twitter.com/elisenin_/status/1263388072194031616
https://twitter.com/brnstn00/status/1263527789719957504
https://twitter.com/haise_ku/status/1263474808878219264
https://twitter.com/mariatries/status/1263175120396443648
https://twitter.com/hotwaffz/status/1263403270791467008
Напомним, в 11 сентября 2020 года на экраны выйдет полнометражный анимационный фильм «Вечная Сэйлор Мун» (Sailor Moon Eternal), в основу которого лег четвёртый сезон оригинального сериала.
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