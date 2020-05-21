Токио, , 23:14 — REGNUM В соцсетях стартовал масштабный флешмоб-челлендж, посвящённый популярному аниме-сериалу «Сейлор Мун», художники со всего мира начали создавать свои версии главной героини Усаги Цукино. По состоянию на сегодня, 22 мая, в сеть загружены уже сотни работ.

За основу как правило берётся конкретный кадр сериала, в котором Цукино показана в конкретной позе. Художники создают рисунки в стилистике разных фильмов, сериалов, манги и аниме. Публикации сопровождаются хештегом #sailormoonredraw.

Например, пользователь erikathegoober изобразил девушку в образе Русалочки.

https://www.instagram.com/p/CAV16x9DxKB/

А Varasabi показал её с караваем.

https://twitter.com/Varasabi/status/1263456656140181504

Стоит отметить, что фантазия других художников, порой, выдаёт весьма необычные результаты.

https://twitter.com/cutiepocchari/status/1263257548460830720

https://twitter.com/witch_tales_/status/1263209491572670464

https://twitter.com/Alan_Gertz/status/1263074022012657664

https://twitter.com/elisenin_/status/1263388072194031616

https://twitter.com/brnstn00/status/1263527789719957504

https://twitter.com/haise_ku/status/1263474808878219264

https://twitter.com/mariatries/status/1263175120396443648

https://twitter.com/hotwaffz/status/1263403270791467008

Напомним, в 11 сентября 2020 года на экраны выйдет полнометражный анимационный фильм «Вечная Сэйлор Мун» (Sailor Moon Eternal), в основу которого лег четвёртый сезон оригинального сериала.

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