Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Актриса Лори Лафлин и её муж Моссимо Джаннулли согласились признать себя виновными по обвинению в рамках дела о мошенничествах при поступлениях в колледж. Об этом 21 мая сообщил журнал Variety.

Согласно заключенному соглашению, Лафлин придётся провести в тюрьме два месяца, а её мужу — пять месяцев, супруги также заплатят штрафы. Ожидается, что пара подаст соответствующее ходатайство во время судебного заседания, которое состоится завтра утром, 22 мая 2020 года. Заседание пройдёт в онлайн-формате.

Напомним, Лафлин и Джаннулли обвинили в том, что они заплатили $500 тыс., чтобы их дочери смогли поступить в Южно-Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). По этому делу ранее признали вину ещё 22 родителя (из 24). Зрители могли видеть Лори Лафлин в таких фильмах и сериалах, как «Так себе каникулы», «90 210: Новое поколение», «Говорящая с призраками» и «Вечное лето».

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